Москва, , 11:12 — REGNUM Строительный магнат и политический деятель Алексей Шепель стал фигурантом уголовного дела, мужчину подозревают в фиктивном банкротстве, ущерб от которого составил 118 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

57-летний Алексей Шепель — основатель и акционер девелоперской компании S. Holding, которая занимается инвестированием, строительством жилья и коммерческой недвижимости. Он руководил разработкой «лужковской» программы реновации и с 2008 года был советником первого заместителя мэра Москвы.

20 февраля на Шепеля завели уголовное дело, его подозревают в фиктивном банкротстве. По версии следствия, в декабре 2017 года мужчина заключил договор беспроцентного займа с двумя бизнесменами, один из которых входит в число крупнейших застройщиков в Ханты-Мансийском автономном округе. По этому договору, считают следователи, мужчина получил от каждого из них по 75 миллионов рублей, которые должен был вернуть через 3 месяца.

«Не желая погашать задолженность, 57-летний подозреваемый решил инициировать преднамеренное банкротство и стал умышленно заниматься отчуждением принадлежащего ему имущества. Он совершил ряд переводов на чужие счета денежных средств на общую сумму 53 миллиона рублей», — рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, строительный магнат так же вывел в пользу третьего лица принадлежащие ему акции АО «Моспроект», где он был одним из членов совета директоров. Шепелю принадлежало 18% акций. Кроме того, считают следователи, мужчина через посредника успел продать и два своих автомобиля. Следователи уверены, что, «избавляясь» от своего имущества, подозреваемый умышленно создавал видимость неспособности вернуть деньги своим кредиторам. Причинённый ущерб оценили в 118 миллионов рублей.

Алексей Шепель с 2003 по 2006 год возглавлял один из московских строительных ГУПов, а в 2006–2009 годах работал в стройкомплексе Владимира Ресина, где руководил Управлением градостроительных программ жилищной политики и курировал «лужковскую» реновацию. С 2017 года он стал помощником главы думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской. Шепель был одним из авторов федерального законопроекта о реновации, который Галина Хованская и Сергей Миронов внесли на рассмотрение Госдумы осенью 2018 года. Осенью 2020-го и 2021-го Алексей Шепель баллотировался в Госдуму от «Справедливой России». Строительный магнат также входил в список 700 русских рублевых миллиардеров.

В феврале 2022 года Mercedes-Benz S 350, за рулём которого находился Алексей Шепель, стал причиной массовой аварии на пересечении Рублевского шоссе и улицы Красных Зорь. Водитель не справился с управлением и задел сначала один автомобиль из соседнего ряда, а затем ещё несколько машин, в результате аварии столкнулись 9 машин и пострадали несколько человек. Водителя такси госпитализировали в тяжелом состоянии, а самого Шепеля увезли в реанимацию с инфарктом.