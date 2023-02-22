Москва, 22 февраля, 2023, 07:35 — ИА Регнум. До семи человек возросло число погибших в результате крупного пожара в многоэтажном здании, расположенном в центре Москвы. Об этом 22 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что один пострадавший при пожаре скончался в больнице. Таким образом, общее количество погибших составляет семь человек, из них пятеро взрослых и двое детей. Ещё 11 человек пострадали, девять из них госпитализированы, двоим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Напомним, пожар в 16-этажном здании на улице Международной, 15, где расположены бывшее общежитие и отель, произошёл вечером 21 февраля. Площадь горения составила около 300 кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что следственное управление СКР по городу Москве возбудило уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в центре столицы.