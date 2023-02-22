Белград, 22 февраля, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Власти Сербии будут руководствоваться национальными интересами, если возникнет необходимость введения санкций против России, заявил сербский президент Александр Вучич 21 февраля в эфире телеканала TV Pink.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«В этом вопросе мы будем руководствоваться своими национальными интересами», — сказал он.

Вучичу также задали вопрос, может ли Сербия ввести санкции против России в апреле 2023 года. Глава республики ответил, что ограничения могут быть приняты и раньше, а также не введены вовсе.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Александр Вучич заявил, что Сербия не хочет присоединяться к антироссийским санкциям, однако Белграду придется прибегнуть к таким ограничениям, если «жизненные интересы» Белграда окажутся под угрозой.