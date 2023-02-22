Абуджа, 22 февраля, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Семеро полицейских погибли на юго-востоке Нигерии в результате серии нападений, произошедших в стране в преддверии выборов, 21 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя нигерийской полиции.

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Атаки начались 18 февраля. Первые два нападения произошли в районах Идемили и Ойи. Боевики использовали зажигательные бомбы и автоматы. Их жертвами стали четверо офицеров полиции.

Позднее атаке подвергся еще один полицейский участок в Идемили. Боевики убили троих стражей порядка. В полиции считают, что за нападениями может стоять сепаратистская группировка «Коренные жители Биафры» (IPOB).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в центральной части Нигерии прогремел взрыв. В результате теракта погибли 27 человек.