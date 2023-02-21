Вашингтон, 22 февраля, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина о серьёзной нравственной и моральной деградации Запада высоко оценили пользователи социальной сети Twitter в США, слушавшие 21 февраля послание российского лидера Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе своей речи президент России указал, что Россия будет ограждать детей от разрушительного влияния Запада, который объявляет нормой различного рода извращения и планомерно разрушает традиционные ценности, национальную идентичность и собственную культуру.

Для многих пользователей Сети слова Путина стали откровением, так как российский лидер, по признанию американцев, «сделал много верных замечаний».

«Никогда не думала, что соглашусь с ним. Вау, посмотрите, как низко пало наше государство», — написал один из комментаторов.

Большинство пользователей признали абсолютную правоту российского лидера, отметив, что Путин на сегодняшний день является, возможно, единственным мировым лидером, который «понимает, что происходит на самом деле».

Комментаторы указали, что президент России на самом деле является лучшим союзником, нежели все страны, входящие в военный блок НАТО. Некоторые пользователи соцсети даже выразили сожаление, что не могут эмигрировать в Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский военный настолько проникся доверием к президенту России Путину после его выступления перед Федеральным собранием, что захотел его «обнять как брата».