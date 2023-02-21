Вашингтон, 21 февраля, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Поправки в конституцию, обязывающие кандидатов в президенты и вице-президенты США проходить проверку их умственных способностей, предложил внести американский конгрессмен Скотт Десжарлаис. Об этом 21 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на офис законодателя.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению конгрессмена, данный вопрос должен объединить людей вне зависимости от их партийной принадлежности.

«Американский народ заслуживает, чтобы оба высших должностных лица, отвечающих за безопасность нашей страны, были компетентны в ментальном плане», — отметил Десжарлаис.

Внесение изменений в конституцию США возможно только при одобрении двух третей обеих палат Конгресса либо с санкции национального собрания, которое созывают по представлению двух третей легислатур американских штатов. Данную инициативу оценивают как имеющую недостаточно шансов на успех.

Напомним, что инициатива о прохождении кандидатами в президенты США проверки их умственных способностей появилась на фоне планов действующего 80-летнего главы Белого дома Джозефа Байдена баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. При этом слухи о психическом и умственном нездоровье американского лидера ходят довольно давно в связи с постоянными оговорками и ляпами, которые допускает Байден.