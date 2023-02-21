Варшава, 21 февраля, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Страны Запада столкнулись с небывалым испытанием, когда стали противодействовать проведению Россией спецоперации по денацификации Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Варшаве.

Станислав Красильников/ТАСС Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО

«Весь мир столкнулся с испытанием на века. Европа столкнулась с испытанием, Америка столкнулась с испытанием. НАТО столкнулась с испытанием», — сказал Байден.

Он заявил, что вопросы, которые пришлось решать, были одновременно простыми и глубокими. Было непонятно, что проявят страны Запада: силу или слабость. По мнению Байдена, у них получилось продемонстрировать единство.

Напомним, перед визитом в Польшу Байден неожиданно посетил Киев, где пообещал, что США подготовят новый пакет военной помощи для ВСУ.