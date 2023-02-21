Будапешт, , 19:36 — REGNUM Замедление евроинтеграции стран Западных Балкан является «позором Брюсселя». Об этом 21 февраля журналистам заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто (сс) U. S. Department of State

«Мы со своей стороны считаем неприемлемо медленным расширение Евросоюза», — сказал Сийярто.

Венгерский дипломат уточнил, что евроинтеграция происходит медленно, и это позор для Брюсселя и тех стран, которые осознанно замедляют этот процесс.

«Венгрия, конечно, будет защищать свою границу, даже если не получит никакой помощи из Брюсселя», — уточнил глава МИД страны, добавив, что Венгрия не пустит агрессивных мигрантов и поможем Сербии отодвинуть линию обороны дальше на юг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу стоит заняться борьбой с инфляцией, а не введением новых антироссийских санкций.