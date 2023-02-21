Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. США и России следует немедленно вернуться к полному выполнению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил 21 февраля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Нужно вернуться к диалогу, чтобы избежать катастрофических последствий для всего мира, отметил он. В отсутствие контроля за вооружениями мир станет куда более опасным и нестабильным, добавил Дюжаррик.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля заявил о приостановке участия России в договоре СНВ-3.

Все российские заявки по договору отклоняются США, это происходит на фоне заявлений руководителей стран НАТО о желании нанести России стратегическое поражение, отметил президент.

К тому же для более объективной картины необходимо учитывать ядерные арсеналы не только США, но и других стран НАТО, ведь направлены они тоже против России, добавил Владимир Путин.

В НАТО выразили «разочарование» решением России о приостановке участия в ДСНВ. Президент США Джозеф Байден заявил, что США готовы к «обсуждениям» договора.