Афины , 21 февраля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Афины вызван желанием укрепить антироссийскую стратегию нынешнего правительства Греции, заявил РИА Новости 21 февраля экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис.

Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Энтони Блинкен

Кроме того, госсекретарь США, вероятно, будет просить Афины принять участие в поставках оружия на Украину, прежде всего — танков Leopard 2, считает Лафазанис.

Наконец, третьей целью могут стать уступки Греции в отношении Турции относительно морских прав в Средиземном море, полагает политик. Тем самым США хотят использовать Афины, чтобы задобрить Турцию и добиться ее отдаления от России, пояснил он.

Визит Блинкена в Афины проходит 20–21 февраля.

Как сообщалось ранее, в конце января 2023 года было объявлено об основании в Греции партии «Демократическое движение национального освобождения» во главе с Лафазанисом. Движение выступает за укрепление независимости Греции, суверенитета, демократии и социальной справедливости, против глобализации, за установление стратегических дружественных связей с Россией.