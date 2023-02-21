Вашингтон, 21 февраля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В Госдепе США выразили разочарование из-за приостановки участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Вашингтон готов возобновить переговоры с Россией по этому вопросу в любое время. Об этом сообщил 21 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Заявление России о приостановке участия в СНВ-III крайне разочаровывающее и безответственное», — приводит The New York Times заявление Блинкена.

Он также заверил, что США будут внимательно наблюдать за тем, что решат власти РФ в дальнейшем в плане ДСНВ.

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Напомним, 21 февраля в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о временной приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В связи с этим выразил сожаление генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что «настоятельно призывает Россию пересмотреть это решение и вернуться к соблюдению существующего соглашения».