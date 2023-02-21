Херсон, 21 февраля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Принудительной эвакуацией жителей Херсона занимается украинская армия, сообщил 21 февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По словам главы региона, на территории, оккупированной ВСУ, украинские боевики проводят принудительную эвакуацию.

В ходе этой эвакуации ВСУ пытаются выгнать на Западную Украину жителей Херсона, в первую очередь — врачей. Украинские боевики «пытаются мобилизовать ребят, которые не хотят воевать».

Ранее Сальдо заявил, что российские военные скоро освободят Херсон от ВСУ.