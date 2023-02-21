Сальдо заявил, что ВСУ занимаются принудительной эвакуацией из Херсона
Херсон, 21 февраля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Принудительной эвакуацией жителей Херсона занимается украинская армия, сообщил 21 февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Иван Шилов ИА REGNUM
Херсон
По словам главы региона, на территории, оккупированной ВСУ, украинские боевики проводят принудительную эвакуацию.
В ходе этой эвакуации ВСУ пытаются выгнать на Западную Украину жителей Херсона, в первую очередь — врачей. Украинские боевики «пытаются мобилизовать ребят, которые не хотят воевать».
Ранее Сальдо заявил, что российские военные скоро освободят Херсон от ВСУ.