Москва, 21 февраля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Фигурист Роман Костомаров перенес второй инсульт, передает 21 февраля «Спорт-Экспресс» со ссылкой на осведомлённые источники.

Марина Каширская ИА REGNUM Роман Костомаров

В результате инсульта произошла закупорка сосудов мозга. Фигурист находится в крайне тяжелом состоянии, всю ночь он провел в реанимации, сказано в публикации.

По данным источников, из-за сепсиса крови Костомарову был проведен плазмаферез, кроме того, у него был диагностирован вторичный менингит.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, у 46-летнего Костомарова, олимпийского чемпиона в танцах на льду, поражено около четверти головного мозга. Фигурист попал в больницу с пневмонией 10 января 2023 года.