Москва, 21 февраля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. До 2030 года решено продлить реализуемый в России проект «Чистый воздух», заявил 21 февраля президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

«Мы уже приняли решение продлить до 2030 года проект «Чистый воздух», цель которого — оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах», — сказал Путин.

Глава государства обратил внимание промышленников и руководства регионов на то, что необходимо продолжать снижать вредные выбросы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программу «Чистый воздух», стартовавшую в России в 2018 г., в апреле прошлого года было решено продлить до 2026 г.