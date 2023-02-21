Москва, 21 февраля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Приостановка участия России в СНВ-3 — единственно возможное адекватное решение при объявлении США целей по стратегическому поражению России, в Госдуме готовы оперативно принять соответствующий закон. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Приостановка участия в ДСНВ — не угроза безопасности, это скорее важный сигнал коллективному Западу. Ядерные державы не проигрывают войны. И это важно понимать нашим западным некогда партнерам», — заявил Слуцкий.

В случае внесения в Госдуму соответствующего законопроекта комитет Госдумы готов в самые кратчайшие сроки рекомендовать и подготовить его к рассмотрению на пленарном заседании.

«Не сомневаюсь, что он получит единогласную поддержку», — сказал Слуцкий.