Москва, 21 февраля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля заявил, что российские капиталы должны работать на страну, а также ее национальное развитие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

«Российские капиталы, которые получены здесь, должны работать на страну и ее национальное развитие», — сказал президент.

Также Путин отметил, что на сегодняшний день Россия обладает огромнейшими перспективами развития как инфраструктуры, так и обрабатывающей промышленности, туризма и многих других отраслей.

«Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом», — добавил глава государства.