Путин: сохранность пенсионных накоплений должна быть гарантирована

Москва, , 13:12 — REGNUM Необходимо гарантировать сохранность пенсионных накоплений граждан России за счет их (накоплений) страхования, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Размер страхового покрытия для добровольных пенсионных накоплений может быть установлен на уровне 2,8 миллиона рублей, предложил президент.

Этот показатель вдвое выше, чем в отношении банковских вкладов, отметил он.

Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.