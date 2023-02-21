Москва, 21 февраля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Необходимо гарантировать сохранность пенсионных накоплений граждан России за счет их (накоплений) страхования, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Размер страхового покрытия для добровольных пенсионных накоплений может быть установлен на уровне 2,8 миллиона рублей, предложил президент.

Этот показатель вдвое выше, чем в отношении банковских вкладов, отметил он.

Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.