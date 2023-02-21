Путин предложил удвоить страховку для пенсионных накоплений
Путин: сохранность пенсионных накоплений должна быть гарантирована
Москва, 21 февраля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Необходимо гарантировать сохранность пенсионных накоплений граждан России за счет их (накоплений) страхования, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пенсия
Размер страхового покрытия для добровольных пенсионных накоплений может быть установлен на уровне 2,8 миллиона рублей, предложил президент.
Этот показатель вдвое выше, чем в отношении банковских вкладов, отметил он.
Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.