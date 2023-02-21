Москва, 21 февраля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Россия обязана защитить своих детей от деградации и вырождения, и она это сделает. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин (на сцене) во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Как отметил российский лидер, в данный момент миллионы жителей западных стран понимают, что их власти ведут их к настоящей духовной катастрофе.

«Элиты, прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблемы, как я уже сказал, а мы обязаны защитить наших детей, и мы сделаем это — защитим наших детей от деградации и вырождения», — сказал он

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что долгом российских властей является поддержка семей российских военных, погибших в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.