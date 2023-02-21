Москва, 21 февраля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Россия не только отстаивает свои интересы, но также борется с тем, чтобы мир делили на «цивилизованные страны» и все остальные. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Он отметил, что Россия выступала за равные права и общую систему безопасности. В то же время США весь мир «утыкали» сотнями военных баз, разорвали ряд международных соглашений, а в декабре 2021-го от американской стороны и НАТО был получен прямой отказ предоставить гарантии безопасности России. По словам Путина, это было преддверием новой атаки на Донбасс, а впоследствии — на Крым и Севастополь.

«Мы защищаем жизни людей, свой родной дом, а цели Запада — безграничная власть», — сказал Путин.

Напомним, в марте 2022 года Минобороны России обнародовало секретный приказ командующего национальной гвардией Украины о наступлении на Донбасс в том же месяце. Он был предназначен для командования северного, киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины.