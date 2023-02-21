Москва, 21 февраля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Семья каждого из участников специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине должна быть окружена заботой и почётом. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как отметил Путин, долгом властей РФ является поддержка семей участников спецоперации, которые потеряли своих родных, близких и любимых, а также оказание им помощи в том, чтобы вырастить и поднять детей, а также дать им образование и профессию.

«Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что прямой отказ по всем позициям по своим гарантиям безопасности получила в декабре 2021 года Россия, после чего стало ясно, что угроза для нашей страны со стороны Запада нарастает.