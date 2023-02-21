Москва, 21 февраля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Украинские неонацисты не скрывают, чьими наследниками себя считают, заявил 21 февраля президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдельвейс

Владимир Путин «Недавно одной из бригад ВСУ, стыдно сказать, присвоили наименование «Эдельвейс». Как гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, в казни военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии, Греции».

Напомним, имя «Эдельвейс» носил отряд специального назначения Росгвардии. В 2016 году был переименован в «Авангард».