Москва, 21 февраля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В России будет создан специальный фонд помощи ветеранам специальной военной операции и семьям бойцов, погибших в ходе СВО, заявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Помощь будет оказываться адресно, добавил президент.

Ранее, в ноябре 2022 года Владимир Путин анонсировал запуск программы широкой реабилитации раненых военных. Им будут оказывать в том числе помощь в получении образования и трудоустройстве.

Как сообщалось ранее, президент начал оглашение послания Федеральному собранию 21 февраля в московском Гостином дворе.