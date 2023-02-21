Москва, 21 февраля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Война на Украине ведется из-за действий Запада. Это он развязал войну, а Россия пытается её остановить. Об этом в своем послании Федеральному собранию 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Этапы расширения НАТО на восток

«Это они (Запад) развязали войну. А мы использовали силу, чтобы её остановить», — заявил президент.

Напомним, 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. На стороне Украины в ней участвуют наемники из множества стран мира. Запад постоянно оказывает финансовую поддержку и поставляет Киеву вооружение и военную технику.