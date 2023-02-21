Москва, 21 февраля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия отстаивает не только свои интересы в мире.

Сергей Савостьянов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

«В мире не должно быть деления на «цивилизованные» страны и остальные», — сказал Путин.

«Отрицаем любую исключительность», — добавил президент.

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Ранее президент РФ заявил, что переговоры о поставках вооружения Киеву велись до начала СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил 12 февраля, что отношения Европейского союза и США, привлекающих сообщество для поддержки Киева, — это отношения гегемона и вассалов.