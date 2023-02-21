Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону дети провалились под лёд на реке Мертвый Донец, сообщает ГУМЧС по Ростовской области.

Река Мёртвый Донец Гайдук

Согласно полученной информации, дети 10 и 12 лет утонули вечером 20 февраля. Сторож лодочной станции рассказал, что увидел, как двое детей провалились под лёд. К поискам привлекли водолазов.

По данным ГУМЧС по области, на водоемах Ростовской области с начала 2023 года произошло 12 происшествий, при которых погибли восемь человек, включая детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бассейне сауны в «Приморских банях» в Санкт-Петербурге чуть не утонула трёхлетняя девочка.