В Красноярском крае выявили у четырёхлетнего ребенка первый в 2023 году случай заболевания корью

Краснодар, , 09:21 — REGNUM На территории Красноярского края был выявлен первый в 2023 году случай заболевания корью, которой заболел четырёхлетний ребёнок. Об этом 21 февраля сообщил глава управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев в своём телеграм-канале.

Прививка Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Первый в этом году случай заболевания корью зарегистрирован на территории Красноярского края. Диагноз подтвердился у четырёхлетнего ребенка, проживающего в Красноярске», — написал он в своём сообщении.

Также Горяев уточнил, что недавно ребёнок вместе со своими родителями находился в одном из регионов в Сибири, в котором были выявлены случаи заболевания корью.

При этом глава управления Роспотребнадзора по региону отметил, что в настоящее время ведомство совместно с минздравом края осуществляет полный комплекс всех необходимых противоэпидемических мер.

«В том числе [проводится] вакцинация всех непривитых контактных лиц — по месту проживания, в детском саду и других местах, где успел побывать заболевший. На сегодняшний день иммунизация является самым эффективным способом защиты от кори», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн заявил, что неконтролируемое употребление биологически активных добавок (БАД) увеличивает риск развития онкологических заболеваний.