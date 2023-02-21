Пасечник: Киев к началу СВО создал наступательный «кулак» рядом с ЛНР и ДНР
Луганск, 21 февраля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Наступательный «кулак» на границах республик Донбасса был создан Киевом к февралю 2022 года, заявил 21 февраля врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Донбасс
«К февралю 2022 года Киев сформировал наступательный «кулак» на границах республик».
По его словам, к этому моменту обстановка на линии соприкосновения накалилась до предела. Происходили массированные удары, диверсии, теракты со стороны ВСУ.
В середине февраля многие жители ЛНР понимали, что ВСУ готовят наступление, сообщил Пасечник в интервью ТАСС. Поэтому руководство республик Донбасса обратилось к России за помощью.
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Напомним, год назад, 21 февраля 2022 г., президент РФ Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР.