Луганск, 21 февраля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Наступательный «кулак» на границах республик Донбасса был создан Киевом к февралю 2022 года, заявил 21 февраля врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Леонид Пасечник «К февралю 2022 года Киев сформировал наступательный «кулак» на границах республик».

По его словам, к этому моменту обстановка на линии соприкосновения накалилась до предела. Происходили массированные удары, диверсии, теракты со стороны ВСУ.

В середине февраля многие жители ЛНР понимали, что ВСУ готовят наступление, сообщил Пасечник в интервью ТАСС. Поэтому руководство республик Донбасса обратилось к России за помощью.

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Напомним, год назад, 21 февраля 2022 г., президент РФ Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР.