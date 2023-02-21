Вашингтон, 21 февраля, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Утверждение о том, что Россия никогда не стала бы проводить спецоперацию на территории Украины, если бы он стал президентом США, сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп 20 февраля в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По мнению Трампа, при его администрации президент России Владимир Путин «никогда бы не пошёл на Украину». Как рассказал Трамп, он видел российские войска на границе, но понимал, что российский лидер ведёт переговоры.

«А затем вмешался (действующий президент США) Джо Байден, который заявил, что если Россия заберет себе небольшую часть украинской территории, то, возможно, все в порядке. Это не то, что стоило говорить», — указал Трамп.

Как пояснил экс-президент США, авторитет Вашингтона сильно пошатнулся после ухода США из Афганистана. Трамп назвал уход из Афганистана «самым позорным днём» в истории страны и напомнил, что американские войска при уходе оставили вооружение на 85 млрд долларов, а 13 военнослужащих США погибли.

«Кроме того, никто не упоминает о том, сколько людей пострадали и были искалечены», — добавил Трамп.