Белый дом обязал журналистов не разглашать информацию о поездке Байдена в Киев

Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Журналистов, сопровождавших президента США Джозефа Байдена, обязали не разглашать информацию о поездке политика в Киев до определённого момента. Об этом рассказала 20 февраля одна из работников СМИ, репортёр издания The Wall Street Journal Сабрина Сиддики.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Сиддики, её и журналиста агентства Associated Press Эвана Вуччи вызвали 17 февраля на частную беседу в офис директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. На встрече присутствовала также президент ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, Тамара Кит. Репортёров уведомили о том, что президент США Байден в ближайшее время отправиться на Украину, а они будут единственными представителями прессы в сопровождении американского лидера.

С журналистов взяли обязательство о неразглашении информации о предстоящей поездке Байдена в Киев до получения соответствующего разрешения. Как поясняет Сиддики, все подробности о перемещениях главы Белого дома оставались под строжайшим запретом из соображений безопасности. По словам репортёра, её и Вуччи предупредили о том, что все инструкции касательно поездки они получат на электронную почту.

Днём 18 февраля журналисты получили письмо с заголовком «Инструкция по прибытию на турнир по гольфу», в нём предписывалось прибыть на военную базу Эндрюс под Вашингтоном. На базе у журналистов изъяли телефоны, которые вернули только через более, чем сутки в Киеве, в посольстве США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что визит президента США Байдена в Киев был подготовлен за очень короткий промежуток времени и при соблюдении «строжайшей секретности».

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