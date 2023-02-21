Вашингтон, 21 февраля, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Журналистов, сопровождавших президента США Джозефа Байдена, обязали не разглашать информацию о поездке политика в Киев до определённого момента. Об этом рассказала 20 февраля одна из работников СМИ, репортёр издания The Wall Street Journal Сабрина Сиддики.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам Сиддики, её и журналиста агентства Associated Press Эвана Вуччи вызвали 17 февраля на частную беседу в офис директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. На встрече присутствовала также президент ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, Тамара Кит. Репортёров уведомили о том, что президент США Байден в ближайшее время отправиться на Украину, а они будут единственными представителями прессы в сопровождении американского лидера.

С журналистов взяли обязательство о неразглашении информации о предстоящей поездке Байдена в Киев до получения соответствующего разрешения. Как поясняет Сиддики, все подробности о перемещениях главы Белого дома оставались под строжайшим запретом из соображений безопасности. По словам репортёра, её и Вуччи предупредили о том, что все инструкции касательно поездки они получат по электронной почте.

Днём 18 февраля журналисты получили письмо с заголовком «Инструкция по прибытию на турнир по гольфу», в нём предписывалось прибыть на военную базу Эндрюс под Вашингтоном. На базе у журналистов изъяли телефоны, которые вернули только более чем через сутки в Киеве, в посольстве США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что визит президента США Байдена в Киев был подготовлен за очень короткий промежуток времени и при соблюдении «строжайшей секретности».