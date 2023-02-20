Москва, 21 февраля, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Торпедо» 20 февраля на своём сайте сообщил о заключении контракта с перуанцем Йорди Рейной.

Werner100359 Йорди Рейна

29-летний Рейна является центральным нападающим национальной сборной Перу.

В разные годы он выступал за клубы: «Альянса Лима» (Перу), Ред Булл» (Австрия), «Лиферинг» (Австрия), «Грёдиг» (Австрия), РБ «Лейпциг» (Германия), «Ванкувер Уайткэпс» (Канада), «Ди Си Юнайтед» (США), «Шарлотт» (США).

Рейна является двукратным чемпионом и двукратным обладателем кубка Австрии и бронзовым призёром Кубка Америки — 2015 в составе сборной Перу.