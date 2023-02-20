Берлин, 20 февраля, 2023, 21:13 — ИА Регнум. В Германии сообщили, когда начнутся поставки вооружения для Украины. Боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard будут готовы только к июлю 2023 года, а первые танки Leopard 1 — в мае или июне.

IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press Немецкая зенитная самоходная установка Gepard

Об этом сообщили 20 февраля глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер и глава минобороны Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции. Паппергер рассказал, в частности, о планах на отправку на Украину к концу марта 2023 года боевых машин пехоты Marder.

А министр заявил о надежде на расширение в кратчайшие сроки Германией своих оборонных производственных мощностей.

Напомним, в конце января 2023 года министр обороны ФРГ заявил, что Германия может поставить киевскому режиму танки Leopard уже в ближайшие несколько месяцев.