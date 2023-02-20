Москва, 20 февраля, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об общественных настроениях в России спустя год после начала проведения специальной военной операции.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Символы СВО на ВДНХ в Москве

По результатам опроса большинство жителей России поддерживают СВО. Такой ответ дали 68% опрошенных. При этом в январе 2023 года промежуточные итоги спецоперации 80% респондентов назвали значимыми для страны.

О своем активном участии в поддержке жителей новых российских регионов и участников СВО заявили 79% россиян. Мобилизованным гражданам готовы помогать 74% жителей России, беженцам — 72%.

Вырос за прошедший год на 13% и уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину, составив 78%. Тех, кто считает, что Путин действует в интересах большинства жителей России, стало больше на 20% — всего 73% опрошенных.

Еще один пункт опроса касался изменения уровня общественного мнения о положении России в мире. В октябре 2022 года, по данным ВЦИОМ, 73% россиян отвечали, что Россия имеет в международных делах «скорее большое» влияние. Каждый второй житель России считает, что Россия уже завоевала статус одной из великих мировых держав (51%).