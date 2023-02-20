Москва, , 19:58 — REGNUM В МИД РФ прокомментировали запуск работы гражданской миссии Евросоюза в Армении. По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в этом заявлении ЕС усматривается «лукавство».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии, представители Евросоюза лукавят. <…> К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении», — сказано в заявлении МИД РФ.

По мнению Захаровой, Запад делает все, чтобы «выдавить Россию из региона», а также, чтобы ослабить роль РФ «как главного гаранта безопасности». При этом на самом деле фактором стабильности в регионе может являться только комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, считает представитель МИД РФ.

Напомним, с 20 февраля на армянской стороне армяно-азербайджанской границы начала работать гражданская миссия Евросоюза. По данным Совета ЕС, она состоит из почти ста человек — исключительно гражданских, в числе которых около 50 невооруженных наблюдателей.