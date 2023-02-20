Москва, 20 февраля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Если игроки футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Малком и Клаудиньо сменят бразильское гражданство на российское, то у них будет шанс сыграть за сборную России. Об этом 20 февраля сообщили «Рейтингу букмекеров» в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Малком

«Исходя из информации в открытых источниках, в случае если Малком и Клаудиньо получат российское гражданство, то существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России», — сообщили в РФС.

В футбольном союзе также отметили, что Малкому будет сложней войти в российскую сборную, так как он ранее выступал за Бразилию в матчах ФИФА, и этому спортсмену нужно будет сменить и «спортивное гражданство». Это делается через палату по статусу футбольного трибунала ФИФА, и заявление получится подать не ранее 2024 года.

Напомним, о возможном получении российского гражданства Малкомом и Клаудиньо ранее сообщил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Ожидается, что паспорта им выдадут ближайшей весной.