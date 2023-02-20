Москва, , 19:09 — REGNUM В Центробанке считают, что возможность для снижения ключевой ставки в 2023 году имеется, однако, вероятнее всего, придется не снижать её, а увеличивать. Это должно помочь справиться с инфляцией. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в своем докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметила руководитель организации, по обновленным прогнозам на 2023–2024 годы, диапазоны средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта. Это означает, что в 2023 году этот диапазон составит 7,0 — 9,0% годовых, а в 2024 году — 6,5 — 7,5% годовых. При этом ключевая ставка может измениться и в сторону уменьшения, заметила Набиуллина.

«Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились. И напротив, возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышение ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели вблизи 4%», — сказано в документе.

Читайте также: ЦБ планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 2025 году

Напомним, 16 декабря 2022 года Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В ноябре 2022 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что к нейтральной ключевой ставке (5–6%) планируется вернуться в 2025 году.