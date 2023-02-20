Сочи, Краснодарский край, 20 февраля, 2023, 18:47 — ИА Регнум. В горах Сочи 20 февраля сошла лавина, из-за чего оказались повреждены магистральные водоводы. Без воды остались жители Олимпийской деревни, сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Отели горной Олимпийской деревни на курорте «Роза Хутор»

ЧП произошло в районе санно-бобслейной трассы сочинского поселка Красная Поляна. В настоящее время для устранения аварийной ситуации создан оперативный штаб. Выясняются масштабы нанесенного ущерба и намечается план устранения разрушений, также проводится комплекс подготовительных мероприятий для устранения аварийной ситуации.

По данным водоканала, перебои с водоснабжением будут ощущать жители улиц Медовея, Пихтовая аллея, Пасека, Урочище Ржаная Поляна, Сулимовка, Олимпийская и Альпийское шоссе. Для их обеспечения питьевой водой организован её подвоз.

Отмечается, что в настоящее время горные районы Сочи оказались во власти мощных снегопадов. Это приводит к повышенной лавиноопасности. К устранению внештатной ситуации специалисты приступят при улучшении погодных условий.