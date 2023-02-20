Иван Журенков, 20 февраля 2023, 18:36 — REGNUM Китай хочет помочь России вооружениями, которые будут использованы в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. С его слов, вероятные китайские поставки Москве уже стали темой очень напряженного разговора в кулуарах недавней Мюнхенской конференции. Утверждается, что глава Госдепа вступил в пикировку с недавним главой МИД Китая, ныне куратором внешней политики в ЦК Компартии Ван И.

Оператор БПЛА
Оператор БПЛА
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Одновременно с этим американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, которая предупредила, что поставки китайских вооружений России неприемлемы и если все же начнутся, то станут «красной линией».

Еще категоричнее высказался сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он сравнил военную поддержку России с покупкой билета на «Титаник» и предсказал «катастрофические» последствия для американо-китайских отношений. «Не делайте этого. Это изменит все навсегда», — цитировало Грэма ABCNews.

Реакция Пекина не заставила себя ждать. В ходе встречи с Блинкеном Ван И пообещал, что Китай не намерен уступать давлению Вашингтона и его попыткам повлиять на российско-китайские отношения. «Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», — заявил Ван.

Для России подобный обмен резкими высказываниями выглядит как позитивный сигнал, сказал ИА REGNUM Василий Кашин, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Института Китая и современной Азии НИУ ВШЭ. Собеседник напомнил: американские заявления о том, что Китай рассматривает возможность поставок вооружений России, звучат с первых недель СВО.

«Но, как мы знаем, до сих пор никаких поставок китайских вооружений в Россию не было. И американские высказывания на эту тему — просто шум, на который, исходя из нашего предыдущего опыта, можно не обращать внимания, — сказал Кашин. — Однако высказывания самого Блинкена стоит рассматривать в позитивном для нас ключе. Никакого соглашения с китайцами американцам достичь не удалось. Как-то повлиять на российско-китайское сотрудничество США не могут. Именно поэтому такая риторика зазвучала именно сейчас».

Однако исключать того, что Китай на каком-то этапе может начать поставлять России вооружение, тоже нельзя, полагает эксперт.

Но это, по словам Кашина, скорее всего, будет связано с действиями самих США, которые постоянно провоцируют Китай и пытаются давить на него. Прежде всего по тайваньскому вопросу.

«Проще говоря, есть вероятность, что американская политика доведет Китай до такого шага, который в Пекине предпринимать пока не хотят, — рассуждает эксперт. —  Если такое случится, то это изменит характер конфликта, ибо китайские производственные возможности (по ряду направлений) могут превосходить возможности всего блока НАТО».

Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции
Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции
© EPA/ANNA SZILAGYI/ТАСС

Чем Китай мог бы поделиться с Россией

Военный бюджет КНР вырос примерно с 10 млрд долларов в начале 1990-х до 229,5 млрд долларов в 2022 году. Параллельно этому процессу рос и китайский ВПК — компании-производители вооружений 2020-х вошли в глобальный топ-10. По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), «Авиационная промышленная корпорация Китая» (AVIC) с объемом продаж в 20 млрд долларов близка по показателям американским Boeing, Raytheon, Northrop Grumman и британской BAE Systems. А «Китайская северная промышленная корпорация» (NORINCO) с продажами до 17 млрд долларов, по оценке SIPRI, к 2020-му стала крупнейшим в мире производителем наземных вооружений.

«Некоторые виды используемых китайцами боеприпасов и техники совместимы с теми, что используются в России. До сих пор используется ряд боеприпасов советских калибров и так далее», — отметил Кашин.

Китай обладает гигантскими запасами вооружений различных типов, указал эксперт. «Как мы знаем, самым острым вопросом для обеих сторон украинского конфликта является вопрос артиллерийских боеприпасов, — сказал он. — В китайских Вооруженных силах широко используется артиллерия калибра 122 мм, совместимая по боеприпасам с советской и российской. У них остался огромный парк артиллерийских систем калибром 152 мм, также совместимых по боеприпасам с советскими и российскими».

Кроме того, напомнил Кашин, в 1990-е годы Китаю были переданы лицензии на ряд видов российского артиллерийского вооружения. «В частности на управляемые снаряды «Краснополь», а также на реактивную систему залпового огня «Смерч». Китайцы ее значительно усовершенствовали. Они раньше нас оценили потенциал этого оружия, и вариант с дальнобойной высокоточной ракетой для такой системы они создали раньше, чем мы создали «Торнадо С». Кроме того, китайцам была продана лицензия на 120-мм орудие «Нона-С». И китайцы массово производят как ее модификацию, так и боеприпасы для нее», — указал эксперт.

«Всё это можно поставить сразу без какого-либо переходного периода».
Василий Кашин
РСЗО «Смерч»
РСЗО «Смерч»
© Валерий Мельников/РИА Новости

Кроме того, он напомнил, что Китай ­ — крупнейший в мире производитель коммерческих малых беспилотников, которые «играют ключевую роль в конфликте на Украине».

«Если же говорить о каких-то более сложных типах вооружений, то Китай является сильнейшим в мире производителем всех видов артиллерии, а также средств ПВО», — отметил эксперт.

Это крупный производитель бронетанковой техники различных типов. Причем некоторые образцы китайской бронетанковой техники превосходят то, что есть у нас. Некоторые образцы такой техники, стоящей на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК), совместимы с нашими, как минимум по боеприпасам, поскольку созданы на основе российских лицензий. «Например, их боевые машины пехоты, которые производятся с использованием модифицированного боевого отделения нашей БМП-3, лицензию на которую им передали в 1990-е годы. Наконец, довольно простым решением мог бы стать обратный выкуп каких-то видов вооружения военной техники, которую мы поставляли им в начале 2000-х годов», — сказал эксперт.

В целом, как полагает Кашин, если Китай решит участвовать в украинском кризисе на стороне России так же, как Запад участвует на стороне Украины, то «этот конфликт закончится очень и очень быстро».

Китайская БМП ZBD-04
Китайская БМП ZBD-04
(с) Dan

Отказ в поддержке маловероятен

Поэтому, а также по ряду других причин, американское давление на Китай будет стремительно нарастать. Причина этого прессинга заключается не столько в треугольнике США — Китай — Россия, сколько в самом противостоянии Вашингтона и Пекина, сказал ИА REGNUM директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.

«Если Китай поддастся давлению, то он будет на десятилетия отброшен в своей внешней политике как самостоятельное суверенное государство. Придется работать в рамках модели, предлагаемой США. Поэтому не думаю, что он будет отказываться от своих инициатив по России. Второй важный момент: Россия на сегодняшний день — это единственный крупный союзник Китая, который целиком разделяет позицию Китая и по Тайваню, и по целому ряду других вопросов. И терять такого союзника тоже не выгодно», — сказал Маслов.

По его мнению, Китай сейчас будет играть в самостоятельную игру и пытаться выступать как миротворец.

«Такого никогда не было в китайской истории. У Китая здесь нет большого опыта. Но его власти понимают, что не участвовать в решении такой проблемы, как украинская, — это недостойно большой мировой державы. Это принципиальный вопрос», — подчеркнул Маслов.

Эксперт полагает, что сейчас Китай попытается предложить свой план, который, вероятнее всего, будет заключаться в фиксации статус-кво. «Это означает прекращение любых военных действий и начало переговорного процесса. Китай же готов со своей стороны поддерживать мирное урегулирование и финансово, и политически. Но США очень не хотят, чтобы Китай выступил как миротворец. Потому что тогда он сразу поднимет свои ставки», — пояснил Маслов.

Маловероятно, что Пекин прогнется под американским давлением и откажет России в поддержке, делает вывод Маслов. Дело, конечно, не в пророссийских симпатиях Китая, а в собственных геополитических и экономических интересах Пекина. «Тем более что резкий отказ от сотрудничества с Россией может испортить его реноме надежного партнера в той же Юго-Восточной Азии, государства которой пока всерьез рассчитывают на КНР», — отметил Маслов.