Китай заявил, что не смирится с угрозами американцев в адрес российско-китайских отношений

Мюнхен, Германия, , 13:26 — REGNUM Китай никогда не смирится с попытками США угрожать российско-китайским отношениям. Об этом 19 февраля заявил член политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности.

Член политбюро ЦК КПК Ван И © Lev Radin/Global Look Press

«Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», — сказал Ван И.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ван И во время встречи с главой британского МИД Джеймсом Клеверли заявил, что Британия должна объективно относиться к развитию Китая, так как оно является благом для всего мира.

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