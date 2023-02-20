Кишинёв, 20 февраля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Правительство Молдавии частично компенсировало наиболее уязвимым слоям населения резкий рост тарифа на природный газ. Об этом 20 февраля заявила, выступая на парламентской ассамблее «Евронест» в Кишинёве, президент республики Майя Санду.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Она отметила, что молдавским жителям пришлось столкнуться в 2022 году с инфляцией и экономическим кризисом.

«Наши западные партнёры помогли нам финансировать такие программы, как фонд энергетической уязвимости. Впервые в истории Молдавия больше не зависит от одного источника запасов природного газа», — сказала Санду.

Глава республики также традиционно заявила, что экономические проблемы Молдавии якобы были вызваны проведением Россией спецоперации по денацификации Украины.

Напомним, энергетический кризис в Молдавии, переросший в кризис во всех отраслях экономики, начался осенью 2021 года вскоре после формирования правительства пришедшей к власти партией Санду «Действие и солидарность». Для преодоления дефицита газа в стране страны Запада предоставили Молдавии кредиты, на которые запасы голубого топлива были сделаны по ценам, примерно вдвое превышающим текущие. Это отразилось на тарифах для абонентов, за полтора года цены выросли в шесть раз.