Брюссель, 20 февраля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Евросоюз ввел очередные санкции против физических и юридических лиц Ирана. В него включены 32 человека и две организации, причастные, по мнению политиков в ЕС, к нарушениям прав человека в этой стране. Их список опубликован в «Официальном журнале ЕС» 20 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В числе лиц, попавших под санкции, министр культуры Ирана Мохамед Исмаили, который, как утверждается в документе, причастен к «угрозам в адрес деятелей искусства», не поддерживающих политику властей. Также в списке министр образования Юсеф Нури, которого обвиняют в оказании давления на студентов.

Напомним, очередной пакет санкций против Ирана введен в связи с прошедшими в 2022 году в стране беспорядками. Как и в предыдущих пакетах санкций против ряда иранских физлиц и организаций, ограничения касаются запрета на въезд в страны Евросоюза и заморозки активов.