Амстердам, 20 февраля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Россия никуда не пропадет и придется выстраивать отношения. Об этом премьер заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look Press Марк Рютте

«Она [Россия] всегда будет самой большой страной в мире, она всегда будет оставаться на карте», — заявил премьер Нидерландов, добавив, что придется каким-то образом выстраивать отношения с Москвой.

Напомним, ранее Нидерланды приняли решение закрыть российское торговое представительство в Амстердаме и ограничить число дипломатов в стране. Уточняется, что около десяти сотрудников посольства РФ покинут королевство. Кроме того, генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге временно закроют начиная с 20 февраля из-за нехватки персонала. В свою очередь, в МИД России пообещали принять ответные меры на решение властей Нидерландов сократить количество российских дипломатов.