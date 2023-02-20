Анкара, , 13:49 — REGNUM Вашингтон выступает за то, чтобы Швеция и Финляндия как можно скорее вступили в НАТО. Об этом 20 февраля заявил на пресс-конференции в Анкаре госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре © EPA/NECATI SAVAS/ТАСС

«Их (Швеции и Финляндии, прим. — ИА REGNUM) вооружённые силы взаимодействуют с силами альянса без проволочек. Мы уверены, что в скором времени поприветствуем эти две страны в альянсе», — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что в случае вступления в Североатлантический альянс новых стран безопасность всех его членов усилится, включая США и Турцию. Госсекретарь США также пообещал, что Вашингтон будет помогать Турции восстановиться после землетрясений.

Напомним, заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО не ратифицировали только Венгрия и Турция. Согласование этого вопроса с Анкарой застопорилось после того, как в Стокгольме при согласовании шведских властей сожгли Коран.

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