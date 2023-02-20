Анкара, 20 февраля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном 20 февраля заявил, что Анкара не присоединится к односторонним санкциям против Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что Турция не станет местом для обхода Россией санкций США и Евросоюза.

«Мы не присоединяемся к односторонним санкциям против России, но придерживаемся санкций ООН. Но мы также предпринимаем меры и контролируем ситуацию, чтобы через Турцию не происходил обход санкций США и Европейского союза», — сказал Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что переговоры Энтони Блинкена и Мевлюта Чавушоглу прошли в президентском дворце в понедельник, 20 февраля.