Москва, 20 февраля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Импульс для изменения существующего в мире на данный момент порядка в пользу многополярной модели дала спецоперация Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом говорится в статье главы департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина, обнародованной 20 февраля на сайте «Россия в глобальной политике».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Есть основания полагать, что импульс для качественного преображения ситуации [в мире] дала специальная военная операция России», — написал российский дипломат.

Также Дробинин пояснил, что об этом говорит то, что большинство стран мира не стали присоединяться к санкциям Запада против РФ и западной политико-пропагандистской кампании антироссийской направленности.

При этом глава департамента МИД РФ уточнил, что, как он считает, глубинные причины такой неготовности присоединения большей части стран мира к политике Запада против РФ не связаны напрямую с Украиной, а связаны с тем, что большинство народов государств бывшего «третьего мира» считает противодействие бывшим колониальным державам правильным и исторически необратимым.

«Действия России рассматриваются через призму восстановления исторической справедливости. Появляется реальная возможность выстраивать эффективные схемы взаимодействия и развития не против Запада, а в обход его, без его участия», — указал он.

Кроме того, Дробинин уточнил, что, по его мнению, в настоящее время на первые роли в мире выходят такие страны-цивилизации и цивилизационные общности, как Россия, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия (сообщество АСЕАН), арабский мир и мусульманская умма, Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн, а также Запад, которые будут принимать участие в определении облика многополярного мира.

«Мировое большинство — через сопряжение возможностей и созидание, Запад (в его нынешнем состоянии подросткового нигилизма по отношению к объективным историческим процессам) — через противопоставление себя остальному миру», — добавил российский дипломат.

В то же время он заметил, что западные страны в сегодняшних условиях утрачивают своё доминирование в мире, которое было у них на протяжении последних пятисот лет.

«Мы уверены, что «порядок (основанный на правилах)» скоро отправится на свалку истории либо (в лучшем для его вдохновителей случае) будет определять параметры только западного мира в его естественных географических границах», — подытожил Дробинин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц написал, что в результате таких невыполнимых целей, как возвращение своих бывших территорий, и высоких потерь в рядах вооружённых формирований Украины Киеву не удастся победить в конфликте с Россией.