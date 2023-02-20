Берлин, 20 февраля, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В результате таких невыполнимых целей, как возвращение своих бывших территорий, и высоких потерь в рядах вооружённых формирований Украины, Киеву не удастся победить в конфликте с Россией. Об этом 20 февраля написал в своей статье обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению автора публикации, наиболее вероятным развитием ситуации в конфликте на территории Украины на фоне растущей эскалации является возможность потери Киевом новых территорий и подталкивание его западными странами к мирным переговорам на фоне этого.

Также он указал, что Запад уже отправил ВСУ современные виды вооружений для замены старого, однако украинской стороне нужно его ещё больше, так как Киев считает такое количество недостаточным для победы в конфликте.

При этом Шильц отметил, что, хотя ряд стран Запада уже заявил о готовности направить истребители вооружённым формированиям Украины, это, скорее всего, уже не поможет Киеву, так как у России имеются мощные системы противовоздушной обороны, а на украинской территории отсутствуют подходящие для боевых самолётов стран Запада взлетно-посадочные полосы.

Кроме того, обозреватель уточнил, что западные страны опасаются поставлять Киеву более эффективное оружие из-за возможности эскалации конфликта, и в первую очередь из-за главной цели украинского президента Владимира Зеленского — оккупации российского Крыма. Последнее, как считает автор статьи, будет способствовать затягиванию военных действий и истощению ВСУ, что в итоге вынудит Киев отказаться от планов по захвату освобождённых Россией территорий.

«Гораздо более вероятно, что поставки оружия Западом будут по-прежнему поступать в дозированном количестве, и таким образом конфликт затянется. В этом случае проблема Украины, скорее всего, будет заключаться в том, что в долгосрочной перспективе у нее не будет достаточно солдат, поскольку резервы ограничены», — заключил Шильц.

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