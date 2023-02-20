Законопроекты о повышенных зарплатах и стипендиях в новых регионах разработали депутаты Госдумы

Москва, , 09:37 — REGNUM Пакет законопроектов, предполагающий в том числе повышенные коэффициенты для выплаты зарплаты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, разработали депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, законопроекты направлены в правительство России для получения официального заключения.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считаю, что людям нужно платить повышенную заработную плату. Для этого мы предлагаем ввести так называемые районные коэффициенты, которые уже много лет применяются для выплаты зарплаты в районах Крайнего Севера. Размер и порядок их применения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должно определить правительство РФ», — отметил Миронов.

Одновременно предлагается установить повышающие районные коэффициенты для расчета стипендий студентам.

Также законопроектами предусматривается предоставление гражданам, работающим в новых российских регионах, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в размере восьми календарных дней.