Кременная, ЛНР, 20 февраля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Польские наёмники переброшены ВСУ под Кременную в ЛНР, заявил 20 февраля военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«В ходе анализа перехваченных данных установлено, что под Кременную переброшен контингент иностранных наёмников, большую часть из которых составляют граждане Польши», — заявил Марочко.

При этом среди наёмников замечены женщины, сообщил Марочко в интервью ТАСС.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ начали активно применять тактику кочующих огневых средств. Замечено применение пикапов для размещения на них ПТУР и миномётов на краснолиманском и купянском направлениях.