Донецк, 20 февраля, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Почти девять тысяч мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик получили ранения в результате обстрелов украинскими военными. Ещё около пяти тысяч из числа гражданского населения погибли, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

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«По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за девять лет пострадали почти 14 тыс. жителей Донбасса», — подчеркнул он.

Бастрыкин пояснил, что жителей Донбасса после атак ВСУ признают потерпевшими в рамках расследуемых СК РФ уголовных дел. Всего в этом списке уже более 120 тыс. человек.

«Люди признаются потерпевшими, когда в результате преступных действий украинской стороны причиняется вред их здоровью и имуществу», — сказал глава Следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики, в числе которых есть представители командования ВСУ, обвиняются по статье Уголовного кодекса РФ о применении запрещённых средств и методов ведения войны, также рассказал Бастрыкин. По его данным, уголовному преследованию подверглись 680 человек, заочно арестованы 136 из них.